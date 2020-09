Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci, l’aneddoto contro Naomi Campbell: “Si offese perché…” (Di martedì 29 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha sbottato durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5. L’ex di Flavio Briatore ha espresso il suo pensiero riguardo al rapporto che il manager avrebbe con Naomi Campbell. Nel farlo, ha raccontato un aneddoto che contribuisce a dare un’idea del caratterino esplosivo della modella. Ecco cosa ha raccontato ieri sera. Ieri sera è stata una puntata esplosiva, quella del Grande Fratello Vip 5. Oltre ad assistere alla sorpresa che Myriam Catania ha ricevuto, un’altra concorrente vip ha ricevuto notizie dall’esterno,ma di tutt’altra natura. Elisabetta Gregoraci, che ultimamente sembra stia legando molto con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, è ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020)ha sbottato durante l’ultima puntata delVip 5. L’ex di Flavio Briatore ha espresso il suo pensiero riguardo al rapporto che il manager avrebbe con. Nel farlo, ha raccontato un aneddoto che contribuisce a dare un’idea del caratterino esplosivo della modella. Ecco cosa ha raccontato ieri sera. Ieri sera è stata una puntata esplosiva, quella delVip 5. Oltre ad assistere alla sorpresa che Myriam Catania ha ricevuto, un’altra concorrente vip ha ricevuto notizie dall’esterno,ma di tutt’altra natura., che ultimamente sembra stia legando molto con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, è ...

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - simone_paciello : Comunque credo di non aver mai pianto così tanto guardando il Grande Fratello. Ormai mi commuovo anche quando Alfon… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il nostro celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, i… - RukaKun_Yoongi : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 11 (2011): The best of del trio Davide Baroncini, Margherita Zanatta e Andrea Hirai Cocco - RukaKun_Yoongi : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 11 (2011): Guendalina Tavassi vs Margherita Zanatta -