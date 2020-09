Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di martedì 29 settembre 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. Nella prima rilevazione post regionali emerge il crollo della Lega che resta primo partito ma perde ancora voti. Nessuno però se ne approfitta.L'ultimo sondaggio è di:Termometro Politico del 29 settembreLega - 27,3% (-0,8% rispetto all'8 settembre)Pd - 21% (+0,5%)FdI - 14,8% (+0,2%)M5S - 14,4% (=)FI - 5,5% (-0,4%)Italia Viva - 2,9% (+0,1%)SWG per La7 del 28 settembre Lega - 23,8 (-2,5% rispetto al 31 agosto)Pd - 20,1% (+0,1%)M5S - 16% (+0,2%)FdI - 15,8% (+1,4%)FI - 5,8% (-0,5%)Italia Viva - 2,8% (-0,4%)- Tecné per Quarta Repubblica del 21 settembreLega - 26,2% (+1,6% rispetto al 8 settembre)Pd - 20,1% (=)FdI - 16,1% (-0,4%)M5S - ... Leggi su panorama (Di martedì 29 settembre 2020) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. Nella prima rilevazione post regionali emerge il crollo della Lega che resta primo partito ma perde ancora voti. Nessuno però se ne approfitta.L'ultimoo è di:Termometro Politico del 29 settembreLega - 27,3% (-0,8% rispetto all'8 settembre)Pd - 21% (+0,5%)FdI - 14,8% (+0,2%)M5S - 14,4% (=)FI - 5,5% (-0,4%)Italia Viva - 2,9% (+0,1%)SWG per La7 del 28 settembre Lega - 23,8 (-2,5% rispetto al 31 agosto)Pd - 20,1% (+0,1%)M5S - 16% (+0,2%)FdI - 15,8% (+1,4%)FI - 5,8% (-0,5%)Italia Viva - 2,8% (-0,4%)- Tecné per Quarta Repubblica del 21 settembreLega - 26,2% (+1,6% rispetto al 8 settembre)Pd - 20,1% (=)FdI - 16,1% (-0,4%)M5S - ...

