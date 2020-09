Flavio Briatore: Dura Replica all’Ex Moglie Elisabetta Gregoraci! (Di martedì 29 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci reclusa da qualche settimana nella casa del Grande Fratello Vip, ha ricevuto in queste ore, una Replica piccata da parte del suo ex marito Flavio Briatore. Per quale motivo è arrabbiato? Incredibile il contrario, ovvero che fino ad ora non avesse ancora proferito parola sulla ex Moglie. Flavio Briatore ormai non le manda a dire e ad una lunga intervista al Fatto Quotidiano si sfoga e risponde alle accuse, ed anche ai commenti dell’ex Moglie Elisabetta Gregoraci, concorrente della nuova edizione del GF VIP 2020. Ma cosa avrà detto la Gregoraci di così grave da far spazientire il manager milanese? “Se vuole essere autonoma, rinunci a quello che le passo” Ma andiamo con ordine. ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 29 settembre 2020)Gregoraci reclusa da qualche settimana nella casa del Grande Fratello Vip, ha ricevuto in queste ore, unapiccata da parte del suo ex marito. Per quale motivo è arrabbiato? Incredibile il contrario, ovvero che fino ad ora non avesse ancora proferito parola sulla exormai non le manda a dire e ad una lunga intervista al Fatto Quotidiano si sfoga e risponde alle accuse, ed anche ai commenti dell’exGregoraci, concorrente della nuova edizione del GF VIP 2020. Ma cosa avrà detto la Gregoraci di così grave da far spazientire il manager milanese? “Se vuole essere autonoma, rinunci a quello che le passo” Ma andiamo con ordine. ...

