(Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei che hanno preso la via del ribasso sul Finale seguendo l'andamento in rosso di Wall Street. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,174. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.879,9 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 38,94 dollari per barile, in forte calo del 4,09%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,85%. Tra i listini europei giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,35%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,51%, e tentenna Parigi, che cede lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Finale rosso Finale in rosso per Piazza Affari e le altre Borse europee Il Messaggero Piazza Affari in rosso. Vendite su petroliferi e FCA, nuovo record per Amplifon. FTSE MIB -0,52%

Mercati azionari europei in leggero ribasso. Wall Street debole: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 -0,3%, NASDAQ Composite -0,0%, Dow Jones Industrial -0,5%. A Milano il FTSE MIB ha ...

