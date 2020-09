Elisabetta Canalis | non vale | via l’asciugamano all’improvviso Viva la libertà

Leggi su tuttivip

(Di martedì 29 settembre 2020) Il caso continua a collegare due ex amiche. Il 28 settembre è stato il compleanno di Jamie, la figlia che Maddalena Corvaglia ha avuto nel 2011 dal chitarrista di Vasco Rossi, Steve Burns. Ironia della sorte, il 29 settembre è toccato a Skyler Eva, nata nel 2015 dae il marito chirurgo Brian Perri. Un tempo le due bimbe avrebbero potuto festeggiare insieme ma, ormai, la mora e la bionda di Striscia La Notizia non sono più in amicizia. I fan non possono ignorare una simile coincidenza, visti i post di auguri che entrambe le mamme hanno dedicato alle loro figlie su Instagram. È facile capire perché, prima, le due donne fossero inseparabili: l’amore, l’apprensione e l’apertura mentale con cui crescono le loro bambine le rendono simili. L’unica differenza è che Jamie ...