Ecobonus | le diverse percentuali di detrazione a seconda dell’intervento di risparmio energetico

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 settembre 2020) Uno dei benefici fiscali più impattanti sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche è senz’altro quello che permette di detrarre dal 50% al 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto). Per questo è importante essere ben informati, in particolare sui seguenti aspetti. Chi può accedere al beneficio? Tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica su unità immobiliari di proprietà o sulle quali vantano un diritto reale. Su quali edifici? Sulle unità abitative che alla data di inizio dei lavori siano già esistenti (accatastate o in corso di accatastamento) ed in regola con il versamento di eventuali tributi. Quali sono gli interventi agevolabili nel 730/2020 e in quale percentuale? Gli interventi agevolabili sono ...