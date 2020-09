Covid-19, ultime notizie – Israele, il governo annuncia: «Sarà un lungo lockdown». Regno Unito: più di 7 mila nuovi contagi in 24 ore (Di martedì 29 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, salgono i contagi ma con circa 40mila tamponi in più: +1.648 (ieri +1494). Aumentano i decessi: +24 (ieri +16) – Il bollettino della Protezione Civile 29 settembreCoronavirus, la Lombardia sfiora il raddoppio dei nuovi contagi ma con quasi 5mila tamponi in più: +203 (ieri +119). Tre i decessi – Il bollettino della Regione Lombardia (+1) 29 settembrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiI ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, salgono ima con circa 40tamponi in più: +1.648 (ieri +1494). Aumentano i decessi: +24 (ieri +16) – Il bollettino della Protezione Civile 29 settembreCoronavirus, la Lombardia sfiora il raddoppio deima con quasi 5tamponi in più: +203 (ieri +119). Tre i decessi – Il bollettino della Regione Lombardia (+1) 29 settembrePer saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiI ...

