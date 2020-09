Conte: “Il Benevento si è dimostrato squadra. Inzaghi? Malato di calcio come me” (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – Recupero di campionato per l’Inter che domani pomeriggio sarà di scena al “Ciro Vigorito” per affrontare il Benevento. Nerazzurri e giallorossi hanno ottenuto tre punti all’esordio, superando rispettivamente Fiorentina e Sampdoria. Sarà la prima trasferta stagionale per i ragazzi di Antonio Conte e proprio il tecnico salentino ha parlato in conferenza stampa presentando il match contro l’undici di Filippo Inzaghi. Benevento – Ci aspettiamo una partita complicata sotto vari aspetti. Loro hanno fatto un campionato importante in B, vincendolo sotto tutti i punti di vista. Conosco molto bene Pippo, è stato mio compagno per tanti anni e so cosa può dare soprattutto sotto l’aspetto caratteriale. Sono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – Recupero di campionato per l’Inter che domani pomeriggio sarà di scena al “Ciro Vigorito” per affrontare il. Nerazzurri e giallorossi hanno ottenuto tre punti all’esordio, superando rispettivamente Fiorentina e Sampdoria. Sarà la prima trasferta stagionale per i ragazzi di Antonioe proprio il tecnico salentino ha parlato in conferenza stampa presentando il match contro l’undici di Filippo– Ci aspettiamo una partita complicata sotto vari aspetti. Loro hanno fatto un campionato importante in B, vincendolo sotto tutti i punti di vista. Conosco molto bene Pippo, è stato mio compagno per tanti anni e so cosa può dare soprattutto sotto l’aspetto caratteriale. Sono ...

