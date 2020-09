Ciro e Maria Paola di Caivano: di chi è la colpa di questo omicidio (Di martedì 29 settembre 2020) Ci sono alcune storie che restano più di altre nella testa e nel cuore. Ci sono storie che, anche se non vissute in prima persona, feriscono e fanno male. E ci sono storie semplici, talmente tanto che non si riescono a capire. La storia di Maria Paola e Ciro di Caivano per me è una di queste. La libertà di essere diverso In tanti siamo bravi a sostenere la libertà del cuore e a sfoggiare retaggi di filosofia sull’amore profondo. Ma poi, spesso, mettiamo le briglie a questa libertà e imponiamo confini sulle persone di cui è bene innamorarsi e di quelle che bene non è. Giudichiamo, spesso, e puntiamo il dito nei confronti di chi non rispetta le regole che noi abbiamo imposto a noi stessi, in un delirio di normalità apparente. E soprattutto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 settembre 2020) Ci sono alcune storie che restano più di altre nella testa e nel cuore. Ci sono storie che, anche se non vissute in prima persona, feriscono e fanno male. E ci sono storie semplici, talmente tanto che non si riescono a capire. La storia didiper me è una di queste. La libertà di essere diverso In tanti siamo bravi a sostenere la libertà del cuore e a sfoggiare retaggi di filosofia sull’amore profondo. Ma poi, spesso, mettiamo le briglie a questa libertà e imponiamo confini sulle persone di cui è bene innamorarsi e di quelle che bene non è. Giudichiamo, spesso, e puntiamo il dito nei confronti di chi non rispetta le regole che noi abbiamo imposto a noi stessi, in un delirio di normalità apparente. E soprattutto ...

