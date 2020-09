Agenzia_Ansa : #Calcio e #Covid, 'Il #Genoa può essere la Waterloo dei tamponi' Il medico del Napoli: 'Difficile la trasferta cont… - Dimanu22 : RT @mattinodinapoli: Choc a Napoli, bimbo di 11 anni si lancia dal decimo piano: ultimo messaggio alla mamma - mattinodinapoli : Choc a Napoli, bimbo di 11 anni si lancia dal decimo piano: ultimo messaggio alla mamma - Italia_Notizie : Genoa, 14 positivi al Covid: ecco com’è successo. Da Perin alla trasferta a Napoli, cronaca di una settimana choc - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: #Calcio e #Covid, 'Il #Genoa può essere la Waterloo dei tamponi' Il medico del Napoli: 'Difficile la trasferta contro Juv… -

Ultime Notizie dalla rete : Choc Napoli

Il Mattino

Un bambino di 11 anni si è suicidato nella notte scorsa, lanciandosi dalla finestra della casa al decimo piano in cui abita con la famiglia, a Napoli, nella Prima ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a proposito del Genoa, venerdì scorso Mattia Perin aveva saltato l'allenamento per qualche linea di febbre e sabato mattina non si era presentato a ...