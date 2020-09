Cecchinato-Londero in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) Marco Cecchinato ha raggiunto il secondo turno del Roland Garros 2020, mostrandosi nettamente superiore ad Alex De Minaur: l’azzurro troverà di fronte Juan Ignacio Londero, per confermare l’exploit menzionato. La sfida contro l’argentino presenterà diverse insidie per l’atleta siciliano, in quanto trattasi di un opponente particolarmente ostico e appartenente alla categoria dei ‘lottatori’. Il match con protagonista Cecchinato andrà in scena mercoledì 30, come terzo match dalle ore 11.00 (dopo Cacic/Lajovic-De Minaur/Reid): diretta televisiva su Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, DAZN) e in live streaming sulle piattaforme Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Marcoha raggiunto il secondo turno del, mostrandosi nettamente superiore ad Alex De Minaur: l’azzurro troverà di fronte Juan Ignacio, per confermare l’exploit menzionato. La sfida contro l’argentino presenterà diverse insidie per l’atleta siciliano, in quanto trattasi di un opponente particolarmente ostico e appartenente alla categoria dei ‘lottatori’. Il match con protagonistaandrà in scena mercoledì 30, come terzo match dalle ore 11.00 (dopo Cacic/Lajovic-De Minaur/Reid):televisiva su Eurosport (210 o 211 di Sky, DAZN) e in livesulle piattaforme Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Cecchinato Londero CECCHINATO-LONDERO IN TV: data, orario, canale e LIVE STREAMING ROLAND GARROS 2020 Sportface.it Alle 11 il debutto di Berrettini: c'è Pospisil. Esordio di Mager

Otto gli azzurri già al secondo turno, oggi gli ultimi due in campo. Matteo affronta il canadese, poi tocca a Gianluca contro il serbo Dusan Lajovic ...

Giustino nella Storia del Roland Garros: vince il secondo match più lungo di sempre a Parigi

Lorenzo Giustino e Corentin Moutet superano le 6 ore di gioco nell'ottavo match più lungo di sempre: l'azzurro vince 18-16 al quinto ...

