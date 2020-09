Black Widow svelerà la verità sulla morte di Howard Stark? (Di martedì 29 settembre 2020) Una nuova teoria relativa all'imminente Black Widow afferma che il film potrebbe raccontare la storia completa della morte di Howard Stark per mano del Soldato d'Inverno. Secondo le ultime notizie diffuse su Black Widow, la pellicola Marvel dedicata interamente a Natasha Romanoff interpretata da Scarlett Johansson, la trama potrebbe svelare la verità sulla morte di Howard Stark, ucciso per mano di Bucky Barnes alias il Soldato d'Inverno. La Disney, infatti, potrebbe aver appena offerto un indizio importante nelle descrizioni ufficiali dei personaggi di Black Widow pubblicate da Disney Latino. In maniera velata, infatti, si suggerisce che Black ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020) Una nuova teoria relativa all'imminenteafferma che il film potrebbe raccontare la storia completa delladiper mano del Soldato d'Inverno. Secondo le ultime notizie diffuse su, la pellicola Marvel dedicata interamente a Natasha Romanoff interpretata da Scarlett Johansson, la trama potrebbe svelare la veritàdi, ucciso per mano di Bucky Barnes alias il Soldato d'Inverno. La Disney, infatti, potrebbe aver appena offerto un indizio importante nelle descrizioni ufficiali dei personaggi dipubblicate da Disney Latino. In maniera velata, infatti, si suggerisce che...

