Ascolti TV | Lunedì 28 settembre 2020. Vince Nero a Metà (19.21%-21.75%), GF Vip 19.76%. Clerici parte dal 15.38%, Insinna 19.63% – 22.4%, Striscia 18.61% (Di martedì 29 settembre 2020) Antonella Clerici in E' Sempre Mezzogiorno Nella serata di ieri, lunedì 28 settembre 2020, su Rai1 la fiction in prima visione Nero a Metà 2 ha conquistato 4.862.000 spettatori pari al 19.21% di share, nel primo episodio, e 4.524.000 spettatori pari al 21.75%, nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.52 all’1.10 - Grande fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.130.000 spettatori pari al 19.76% di share (presentazione di 1 minuto e 14 secondi: 4.051.000 – 15.55%; GF Vip Night della durata di 8 minuti: 1.376.000 – 29.01%). Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Boss in Incognito ha interessato 1.484.000 spettatori pari al 6.17% di share. Su Italia 1 The Foreigner ha intrattenuto 1.463.000 spettatori (6.36%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.529.000 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 29 settembre 2020) Antonellain E' Sempre Mezzogiorno Nella serata di ieri, lunedì 28, su Rai1 la fiction in prima visionea Metà 2 ha conquistato 4.862.000 spettatori pari al 19.21% di share, nel primo episodio, e 4.524.000 spettatori pari al 21.75%, nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.52 all’1.10 - Grande fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.130.000 spettatori pari al 19.76% di share (presentazione di 1 minuto e 14 secondi: 4.051.000 – 15.55%; GF Vip Night della durata di 8 minuti: 1.376.000 – 29.01%). Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Boss in Incognito ha interessato 1.484.000 spettatori pari al 6.17% di share. Su Italia 1 The Foreigner ha intrattenuto 1.463.000 spettatori (6.36%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.529.000 ...

QuiMediaset_it : Su #Canale5: Esordio boom per @Striscia programma + visto dell'access prime-time In 1^ serata record #GFVIP Ottim… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Caffeuccissimo spettinato del lunedì per la nostra @carmelitadurso che vi ringrazia per gli ascolti pazzeschi di @LiveNone… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5: Esordio boom per @Striscia programma + visto dell'access prime-time In 1^ serata record #GFVIP Ottimi as… - infoitcultura : Ascolti tv lunedì 28 settembre 2020: È sempre mezzogiorno, GF Vip, Striscia - infoitcultura : Ascolti tv lunedì 28 settembre: Cresce GF Vip. Trionfo per Nero a Metà 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Lunedì Antonella Clerici: «Torno in tv con l'entusiasmo di un'esordiente» Panorama