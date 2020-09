Udine, partorisce davanti alla scuola del figlio, poi la tragedia in ospedale (Di lunedì 28 settembre 2020) Il dramma è accaduto questa mattina a Gemona del Friuli (Udine), protagonista una 30enne del posto all’ottavo mese di gravidanza. Ha partorito davanti alla scuola di suo figlio, dopo averlo accompagnato come sempre insieme al marito, ma la neonata, prematura, è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Il dramma si è consumato questa mattina verso … Leggi su viagginews (Di lunedì 28 settembre 2020) Il dramma è accaduto questa mattina a Gemona del Friuli (), protagonista una 30enne del posto all’ottavo mese di gravidanza. Ha partoritodi suo, dopo averlo accompagnato come sempre insieme al marito, ma la neonata, prematura, è morta poco dopo l’arrivo in. Il dramma si è consumato questa mattina verso …

