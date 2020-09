TikTok, giudice USA sospende blocco download (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – TikTok si salva ancora una volta dal bando lanciato dal Presidente americano Donald Trump, che avrebbe bloccato l’app di video amatoriali a partire dalla mezzanotte scorsa, dopo un rinvio di una settimana sulla scia dell’accordo di vendita raggiunto da ByteDance con Oracle e WalMart. Il Tribunale federale di Washington DC infatti ha sospeso temporaneamente il divieto di scaricare l’app, concedendo un’ingiunzione preliminare a favore dell’azienda a controllo cinese, che le consentirà di poter operare senza interruzioni del download almeno fino all’udienza in tribunale. Resta in piedi invece la scadenza del 12 novembre, data in cui l’app smetterà definitivamente di funzionare per 100 milioni di utenti negli Stati Uniti. Il Presidente Trump, la scorsa settimana ha concesso il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) –si salva ancora una volta dal bando lanciato dal Presidente americano Donald Trump, che avrebbe bloccato l’app di video amatoriali a partire dalla mezzanotte scorsa, dopo un rinvio di una settimana sulla scia dell’accordo di vendita raggiunto da ByteDance con Oracle e WalMart. Il Tribunale federale di Washington DC infatti ha sospeso temporaneamente il divieto di scaricare l’app, concedendo un’ingiunzione preliminare a favore dell’azienda a controllo cinese, che le consentirà di poter operare senza interruzioni delalmeno fino all’udienza in tribunale. Resta in piedi invece la scadenza del 12 novembre, data in cui l’app smetterà definitivamente di funzionare per 100 milioni di utenti negli Stati Uniti. Il Presidente Trump, la scorsa settimana ha concesso il ...

