Tenet: John David Washington commenta una teoria virale su Robert Pattinson

La star di Tenet John David Washington commenta una teoria virale su Robert Pattinson mentre tenta ancora di comprendere il vero significato del film. John David Washington ha detto la sua su una teoria virale sul personaggio di Robert Pattinson in Tenet intravista sul web, esprimendo il suo entusiasmo per la creatività dei fan. La teoria in questione riguarda il personaggio di Neil, interpretato da Robert Pattinson. Nel corso di un'intervista a Esquire, John David Washington ha commentato l'ipotesi formulata dai fan.

John David Washington vorrebbe interpretare Mister Fantastic nel MCU

John David Washington ha parlato della possibilità di interpretare il protagonista di un cinecomic, lasciando intendere che amerebbe essere Mister Fantastic.

