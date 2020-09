Scuola, dal 22 ottobre il concorso straordinario per 32mila prof. (Di lunedì 28 settembre 2020) Inizierà il 22 ottobre il concorso straordinario per la Scuola: 32mila posti riservati ai docenti precari (di scuole medie e superiori) con 3 anni di servizio: le prove andranno avanti almeno fino a metà novembre. Le date saranno pubblicate domani in Gazzetta ufficiale e la prova si svolgerà naturalmente nel rispetto di particolari misure anti-Covid. Tra queste: divieto di ingresso a chi avrà più di 37,5 di febbre o una sintomatologia respiratoria in atto ed esclusione delle persone eventualmente in quarantena. Al momento non è prevista una prova suppletiva per chi non potrà fare il concorso causa quarantena.Tramite il concorso troveranno un lavoro la metà dei richiedenti: le domande sono state infatti oltre ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Inizierà il 22ilper laposti riservati ai docenti precari (di scuole medie e superiori) con 3 anni di servizio: le prove andranno avanti almeno fino a metà novembre. Le date saranno pubblicate domani in Gazzetta ufficiale e la prova si svolgerà naturalmente nel rispetto di particolari misure anti-Covid. Tra queste: divieto di ingresso a chi avrà più di 37,5 di febbre o una sintomatologia respiratoria in atto ed esclusione delle persone eventualmente in quarantena. Al momento non è prevista una prova suppletiva per chi non potrà fare ilcausa quarantena.Tramite iltroveranno un lavoro la metà dei richiedenti: le domande sono state infatti oltre ...

Agenzia_Ansa : #Scuola Dal 22 ottobre via al concorso straordinario #ANSA - PagellaPolitica : Dal 14 settembre, sono stati riscontrati diverse centinaia di casi #Covid19 tra studenti e docenti.… - 6000sardine : 'Io vuole impare italiano bene'! Questa è la #vignetta di un manuale di letture 'Le avventure di Leo' per la classe… - Affaritaliani : Scuola, dal 22 ottobre il concorso straordinario per 32mila prof - chaymvlfoy : RT @havenwinchester: «vorrei scappare dal dolore come scappo dalla scuola e se tu torni qui da me forse mi sento meno sola, e non ti voglio… -