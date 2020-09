Scuola, concorso per 32mila precari. Ma il Pd chiede di rinviarlo (Di lunedì 28 settembre 2020) E' un periodo difficile, il governo rinvii il concorso straordinario. Così la responsabile Scuola del Pd Camilla Sgambato intende chiedere al ministro Azzolina un ripensamento sulla data del concorso ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 settembre 2020) E' un periodo difficile, il governo rinvii ilstraordinario. Così la responsabiledel Pd Camilla Sgambato intendere al ministro Azzolina un ripensamento sulla data del...

