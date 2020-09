RTL 102.5: al via Suite 102.5 Prime Time Live (Di lunedì 28 settembre 2020) A partire dal 5 ottobre, ogni lunedì, la musica live torna protagonista con il nuovo programma Suite 102.5 Prime Time Live, una produzione originale RTL 102.5. La radio più ascoltata d’Italia ospiterà nei propri studi i grandi artisti della musica italiana in una speciale versione live: ospite della prima puntata sarà Biagio Antonacci. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 settembre 2020) A partire dal 5 ottobre, ogni lunedì, la musica live torna protagonista con il nuovo programma Suite 102.5 Prime Time Live, una produzione originale RTL 102.5. La radio più ascoltata d’Italia ospiterà nei propri studi i grandi artisti della musica italiana in una speciale versione live: ospite della prima puntata sarà Biagio Antonacci.

Da lunedì 5 ottobre arriva un appuntamento musicale importante su RTL 102.5. Si tratta della 2Suite 102.5 Prime Time Live”, Il primo ospite sarà Biagio Antonacci. A condurre le serate e le interviste ...

Zaia: «Leadership, patologico cercare sempre il messia»

Luca Zaia ribadisce, per l’ennesima volta, di non essere interessato alla leadership nella Lega. «Io sono un pragmatico - afferma a Rtl 102.5 - e non sono minimamente interessato, considero una forma ...

