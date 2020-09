Roma, albero si abbatte su un’auto. 19enne salva per miracolo: ‘Ho rischiato di morire, nessuno dal Comune si è fatto sentire’ (Di lunedì 28 settembre 2020) «Crolla albero al Nomentano, ragazza 19enne esce viva per miracolo dalla vettura colpita. La mancata manutenzione e l’incuria che caratterizzano il governo a cinque stelle continuano a mettere a rischio la sicurezza pubblica». È quanto afferma il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni. «Siamo in piena emergenza e Raggi non può limitarsi a dire che il monitoraggio delle piante è stato avviato e che sono stati fatti dei controlli, nè il marito della sindaca può avventurarsi sui social a minimizzare l’accaduto. La situazione è seria, vanno passate al setaccio tutte le aree verdi della città. Prima che ci scappi il morto, mi auguro che la sindaca capisca che è necessario un Piano straordinario. Trovi il modo di sbloccare e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) «Crollaal Nomentano, ragazzaesce viva perdalla vettura colpita. La mancata manutenzione e l’incuria che caratterizzano il governo a cinque stelle continuano a mettere a rischio la sicurezza pubblica». È quanto afferma il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni. «Siamo in piena emergenza e Raggi non può limitarsi a dire che il monitoraggio delle piante è stato avviato e che sono stati fatti dei controlli, nè il marito della sindaca può avventurarsi sui social a minimizzare l’accaduto. La situazione è seria, vanno passate al setaccio tutte le aree verdi della città. Prima che ci scappi il morto, mi auguro che la sindaca capisca che è necessario un Piano straordinario. Trovi il modo di sbloccare e ...

