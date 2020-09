Roberta Ragusa | Alessia Logli | “Spero sia viva Felice che papà si sposi”

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ospite a ‘Live non è la D’Urso’,spiega il perché spera che la madre sia ancorae si diceper le nozze del padre. Di recente Sara Calzolaio, compagna di Antonio, ha rivelato al settimanale ‘Giallo‘ che presto convoleranno a nozze. Una notizia che ha fatto scalpore perché Antonio… L'articolo: “Spero siache papà si sposi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ospite a ‘Live non è la D’Urso’, Alessia Logli spiega il perché spera che la madre sia ancora viva e si dice felice per le nozze del padre. Di recente Sara Calzolaio, compagna di Antonio Logli, ha riv ...Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, è stata ospite di Barbara D'Urso a Live Non è la D'Urso: ecco le parole della giovane 19enne ...