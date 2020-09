Reddito di cittadinanza, FdI: “Va abolito, altro che modifiche. E’ stato un gigantesco flop” (Di lunedì 28 settembre 2020) Meglio tardi che mai. Conte vuole mettere mano al Reddito di cittadinanza con Luigi Di Maio che grida al boicottaggio. Ma davvero qualcuno poteva pensare che l’assegno mensile per restare a casa avrebbe dato linfa allo sviluppo? Reddito di cittadinanza, FdI: uno spreco di soldi “Sin dall’inizio il Reddito di cittadinanza è stato un gigantesco flop”. Così Daniela Santanchè nel giorno in cui il premier annuncia ufficialmente la svolta sulla creatura grillina. “Mi domando come sia stato possibile non pensare che una misura di assistenzialismo avrebbe incentivato il lavoro in nero. Non ci sono mai stati controlli”. osserva la senatrice di FdI. “Mai verifiche su i percettori, se ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Meglio tardi che mai. Conte vuole mettere mano aldicon Luigi Di Maio che grida al boicottaggio. Ma davvero qualcuno poteva pensare che l’assegno mensile per restare a casa avrebbe dato linfa allo sviluppo?di, FdI: uno spreco di soldi “Sin dall’inizio ildiunflop”. Così Daniela Santanchè nel giorno in cui il premier annuncia ufficialmente la svolta sulla creatura grillina. “Mi domando come siapossibile non pensare che una misura di assistenzialismo avrebbe incentivato il lavoro in nero. Non ci sono mai stati controlli”. osserva la senatrice di FdI. “Mai verifiche su i percettori, se ...

