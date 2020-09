Quando il cibo abbonda | l’obesità infantile

Leggi su leurispes

(Di lunedì 28 settembre 2020) I tassi di obesitànel nostro Paese sono considerati tra i più alti: il sovrappeso in Italia interessa circa 1 bambino su 3, mentre stati di obesità cronica circa 1 bambino su 10 (OECD). Ad oggi, nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi dieci anni, siamo ancora al secondo posto in Europa per diffusione dell’obesitàmaschile (21%), dietro solo a Cipro, e al quarto per obesitàfemminile (14%). Secondo una stima media, i bambini in sovrappeso risultano essere al 21,3% mentre il 9,3% risulta obeso. I dati Istat indicano inoltre che l’obesità è un disturbo diffuso maggiormente nelle regioni del Sud Italia, dove i bambini e gli adolescenti in eccesso di peso sarebbero il 32% e il 26%. Secondo l’Organizzazione Mondiale della ...