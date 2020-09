Pub inglese lancia la sfida: ti pago la lapide se muori mentre… (Di lunedì 28 settembre 2020) Un locale inglese, il George Pub&Grill, ha lanciato una sfida ai suoi clienti. Nel menù è stato aggiunto un hamburger chiamato Big Ben 10, il che lascia già intendere che sia una specie di torre. Ma da immaginare un panino a torre ad immaginarne uno con il reale aspetto di questo qui… ce ne vuole! Regno Unito: il locale con il menù anti-vegano per eccellenza Il proprietario, Craig Harker, ha lanciato un menù anti-vegano per eccellenza! Lui stesso ha definito il pub come “the meatiest”, che in realtà è un neologismo. La parola comunque ha la forma tipica del superlativo assoluto che lascia intendere che sia quello con più carne – meat in inglese – di tutto il Regno Unito, con un’accezione che sa ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) Un locale, il George Pub&Grill, hato unaai suoi clienti. Nel menù è stato aggiunto un hamburger chiamato Big Ben 10, il che lascia già intendere che sia una specie di torre. Ma da immaginare un panino a torre ad immaginarne uno con il reale aspetto di questo qui… ce ne vuole! Regno Unito: il locale con il menù anti-vegano per eccellenza Il proprietario, Craig Harker, hato un menù anti-vegano per eccellenza! Lui stesso ha definito il pub come “the meatiest”, che in realtà è un neologismo. La parola comunque ha la forma tipica del superlativo assoluto che lascia intendere che sia quello con più carne – meat in– di tutto il Regno Unito, con un’accezione che sa ...

