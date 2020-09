Pietro Genovese, chiesta condanna a 5 anni per l'incidente: "La mia vita è distrutta" (Di lunedì 28 settembre 2020) Per Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese, il pm ha chiesto una condanna a cinque anni: il ragazzo investì Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli nell'incidente a Corso Francia a Roma. Pietro Genovese, figlio del regista di Perfetti sconosciuti, Paolo Genovese, rischia una condanna a cinque anni di carcere. è la richiesta formulata dal pubblico ministero Roberto Felici per il giovane che la sera del 22 dicembre 2019 ha investito Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli nell'incidente di Corso Francia a Roma che è costato la vita alle due ragazze. Pietro ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020) Per, figlio del regista Paolo, il pm ha chiesto unaa cinque: il ragazzo investì Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli nell'a Corso Francia a Roma., figlio del regista di Perfetti sconosciuti, Paolo, rischia unaa cinquedi carcere.; la riformulata dal pubblico ministero Roberto Felici per il giovane che la sera del 22 dicembre 2019 ha investito Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli nell'di Corso Francia a Roma che; costato laalle due ragazze....

