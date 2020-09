Nel ristorante assoluto si assiste a uno show (Di lunedì 28 settembre 2020) Forse per la prima volta nella storia dell’Occidente, nell’ultimo decennio, la ristorazione ha definitamente negato il valore del cibo come nutrimento e ne ha ridefinito il valore fondamentale, identificandolo solo in chiave di piacere. Un piacere che è innanzitutto sensoriale ma che è allo stesso tempo anche molto “intellettuale”. È una scelta che va oltre l’umano. E che fa riflettere. Sembra una scelta di cucina per soli ricchissimi, elitaria, non popolare, sofisticata. Oppure potremmo ribaltare la visione così aspramente critica e tentare di pensare che è una scelta di buon senso e salutistica, perché nell’Occidente opulento e grasso, mangiamo troppo, e faremmo meglio a fermarci. In ogni ristorante assoluto le minimissime e minimaliste porzioni, la tecnica e la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 settembre 2020) Forse per la prima volta nella storia dell’Occidente, nell’ultimo decennio, la ristorazione ha definitamente negato il valore del cibo come nutrimento e ne ha ridefinito il valore fondamentale, identificandolo solo in chiave di piacere. Un piacere che è innanzitutto sensoriale ma che è allo stesso tempo anche molto “intellettuale”. È una scelta che va oltre l’umano. E che fa riflettere. Sembra una scelta di cucina per soli ricchissimi, elitaria, non popolare, sofisticata. Oppure potremmo ribaltare la visione così aspramente critica e tentare di pensare che è una scelta di buon senso e salutistica, perché nell’Occidente opulento e grasso, mangiamo troppo, e faremmo meglio a fermarci. In ognile minimissime e minimaliste porzioni, la tecnica e la ...

jesuisisy : Oggi sono andata a mangiare in un ristorante dato che ieri sera(sabato) è stata la cresima di mia cugina. Tutto nor… - cutierudegirl : solo in Sex&The City incontrano dopo tre anni un ex e questo le invita nel ristorante top di Abu Dhabi a cena. se m… - summertime_lou_ : @ Louis Tomlinson, se vieni nel mio ristorante ti do tutto quello che vuoi gratis - BomberiniL : NON CONOSCO L'AMMONTARE DEL DEBITO FATTO DA BIANCOROSSO SRL VLE MILTON FIRENZE FONDATA NEL 2002 E CHE OLTRE A DARE/… - Cioschi66 : @PalliCaponera Ho fatto un corso di fotografia. Tra noi c’era un ragazzo specialista nel fotografare piatti. È molt… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel ristorante Nel ristorante assoluto si assiste a uno show Linkiesta.it Dormire nel castello degli antichi Samurai

Per la prima volta una dimora storica in Giappone diventa hotel di lusso. Il prezzo? 8.000 euro a notte, ma c'è già la lista d'attesa ...

Mangiare è un’altra cosa Nel ristorante assoluto si assiste a uno show

Se smettessimo di chiamare semplicemente ‘ristoranti’ i luoghi dove il cibo è spettacolarizzato, forse porteremmo più pubblico nei locali di fine dining e potremmo liberare i cuochi normali dall’obbli ...

Per la prima volta una dimora storica in Giappone diventa hotel di lusso. Il prezzo? 8.000 euro a notte, ma c'è già la lista d'attesa ...Se smettessimo di chiamare semplicemente ‘ristoranti’ i luoghi dove il cibo è spettacolarizzato, forse porteremmo più pubblico nei locali di fine dining e potremmo liberare i cuochi normali dall’obbli ...