Lucrezia la corteggiatrice di "Uomini e donne" al centro di un "triangolo": ecco cosa ha deciso (Di lunedì 28 settembre 2020) Una situazione surreale nello studio di Uomini e Donne. In ogni puntata del nuovo format di Canale Cinque, infatti, stanno accadendo situazioni ingarbugliate tra tronisti, cavalieri e corteggiatrici. A quanto pare infatti proprio nell'ultima puntata a mettersi sotto la luce dei riflettori è stata la bella Lucrezia, corteggiatrice di Gianluca, tronista attuale e corteggiata da Armando del trono over. Secondo le ultime anticipazioni la bella Lucrezia è una corteggiatrice che negli ultimi tempi si è fatta notare per l'indecisione di scegliere tra Gianluca e Armando, dopo che le è stato chiesto di decidere da quale parte stare e chi corteggiare. Foto: Instagram/Uomini e Donne Pare che Lucrezia dopo aver abbandonato lo studio sia rientrata convinta della sua scelta, ...

