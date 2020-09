Lotito-Inzaghi: il rinnovo del tecnico in fase di stallo (Di lunedì 28 settembre 2020) Simone Inzaghi rinnovo – «L’incontro con Lotito? Adesso il presidente ha altro da fare. C’ è da chiudere il mercato, poi deve occuparsi pure della Salernitana e delle altre sue aziende. Ci vedremo più in là». Così ha parlato Simone Inzaghi nel post-partita di Cagliari-Lazio. Il tecnico ha liquidato la domanda con una rapida risposta, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) Simone– «L’incontro con? Adesso il presidente ha altro da fare. C’ è da chiudere il mercato, poi deve occuparsi pure della Salernitana e delle altre sue aziende. Ci vedremo più in là». Così ha parlato Simonenel post-partita di Cagliari-Lazio. Ilha liquidato la domanda con una rapida risposta, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

