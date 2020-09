Lo spazzolino diventa smart | la miglior pulizia possibile con I A e nuova tecnologia magnetica

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ladi sempre. È quest l'obiettivo di , il nuovissimo in grado di direzionare - attraverso l'innovativaiO - la forza direttamente sulla testina, generando un nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : spazzolino diventa

Leggo.it

La miglior pulizia di sempre. È quest l'obiettivo di Oral-B iO, il nuovissimo spazzolino elettrico in grado di direzionare - attraverso l'innovativa tecnologia magnetica iO - ...Si tratta di un prodotto naturale, tramandato di generazione in generazione per la sua efficacia e versatilità ...