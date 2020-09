L'Inter e la grossa differenza con le passate stagioni: una rosa finalmente lunga e con più alternative (Di lunedì 28 settembre 2020) Una differenza che spicca tra l'Inter attuale e quella delle passate stagioni è la lunghezza della rosa. Leggi su 90min (Di lunedì 28 settembre 2020) Unache spicca tra l'attuale e quella delleè la lunghezza della

milan_corner : @supersonico1986 Le prime quattro sono Juve Inter Atalanta e Napoli non so in che ordine, per andare in CL una di q… - oldredandblack : @ZZiliani Io davvero non capisco cosa rimproverate a Iachini. Fate la voce grossa perchè non ha blasone, altrimenti… - EneaTrapani : @RuotaFumante @paxer89 No affatto. L'Inter lo avrebbe preso con obbligo, esattamente come Barella, voi non avete l'… - Milestemplaris : @persemprecalcio Sono molto d'accordo con tutta l'analisi. E Iachini ha dato una grossa mano all'Inter, altro che '… - paolo86356634 : @hermesjuventus @Antonin30880485 Io penso che la Juve quest’anno voglia chiudere col botto e spezzare in partenza a… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter grossa La Spal Primavera fa la voce grossa. Inter al tappeto Estense.com Il nuovo corso di Illustratore Italiano: dal magazine ai libri — intervista a Maria La Duca

Come insegna Carlo Rovelli, un tempo oggettivo e assoluto non esiste. È solo questione di percezione. Dammi un ritmo sostenuto e mi sembrerà che i minuti diventino secondi, le ore minuti, i giorni ore ...

GdS – Inter, Darmian atteso ad Appiano entro domani. E torna Gervinho come suggestione!

Dopo aver ceduto Antonio Candreva alla Sampdoria, l’Inter può finalmente chiudere una volta per tutte l’acquisto di Matteo Darmian dal Parma. L’arrivo del difensore ex Manchester United, chiesto già l ...

Come insegna Carlo Rovelli, un tempo oggettivo e assoluto non esiste. È solo questione di percezione. Dammi un ritmo sostenuto e mi sembrerà che i minuti diventino secondi, le ore minuti, i giorni ore ...Dopo aver ceduto Antonio Candreva alla Sampdoria, l’Inter può finalmente chiudere una volta per tutte l’acquisto di Matteo Darmian dal Parma. L’arrivo del difensore ex Manchester United, chiesto già l ...