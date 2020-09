L’Eredità: la prima puntata in diretta (Di lunedì 28 settembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE 19:50 Errore anche per Marco che passa la sua eredità a Serenella, a quota 210.000 euro. Errore anche per Serenella. L’eredità ritorna a Mario che dà l’ultima risposta rimasta e va alla Ghigliottina. 19:45 Marco sceglie la domanda di Curiosità che vale 20.000 euro. Marco indovina la sua seconda risposta consecutiva. L’ultima domanda vale 30.000 euro. Terminate le domande, inizia la fase “A due passi dalla Ghigliottina”. Mario è a quota 100.000 euro: se dà due risposte esatte, va alla Ghigliottina. Mario sbaglia alla seconda domanda. Mario va a zero e passa la sua eredità a Marco che è a quota 160.000 euro. 19:40 Ha inizio il Triello. Marco sceglie la domanda di Storia che vale 20.000 euro. Mario indovina la risposta. Mario sceglie la domanda di Fantasia che vale 10.000 euro. ... Leggi su blogo (Di lunedì 28 settembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE 19:50 Errore anche per Marco che passa la sua eredità a Serenella, a quota 210.000 euro. Errore anche per Serenella. L’eredità ritorna a Mario che dà l’ultima risposta rimasta e va alla Ghigliottina. 19:45 Marco sceglie la domanda di Curiosità che vale 20.000 euro. Marco indovina la sua seconda risposta consecutiva. L’ultima domanda vale 30.000 euro. Terminate le domande, inizia la fase “A due passi dalla Ghigliottina”. Mario è a quota 100.000 euro: se dà due risposte esatte, va alla Ghigliottina. Mario sbaglia alla seconda domanda. Mario va a zero e passa la sua eredità a Marco che è a quota 160.000 euro. 19:40 Ha inizio il Triello. Marco sceglie la domanda di Storia che vale 20.000 euro. Mario indovina la risposta. Mario sceglie la domanda di Fantasia che vale 10.000 euro. ...

