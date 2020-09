Koeman: «Molto soddisfatto di Ansu Fati, continui così. Su Suarez…» – VIDEO (Di lunedì 28 settembre 2020) Ronald Koeman ha parlato al termine della partita contro il Villarreal Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato al termine della partita vinta 4-0 contro il Villarreal; dove Ansu Fati ha siglato una doppietta. «Abbiamo fatto 4 gol nella prima frazione, si è vista una grande prestazione della squadra e un ottimo gioco offensivo. Credo che Ansu Fati abbia fatto una grande partita, sono Molto soddisfatto. L’ho detto io stesso ad Ansu Fati durante il cambio. Credo abbia dato tanta profondità alla squadra, giocando a un livello Molto alto. Deve continuare così e deve migliorare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Ronaldha parlato al termine della partita contro il Villarreal Ronald, allenatore del Barcellona, ha parlato al termine della partita vinta 4-0 contro il Villarreal; doveha siglato una doppietta. «Abbiamo fatto 4 gol nella prima frazione, si è vista una grande prestazione della squadra e un ottimo gioco offensivo. Credo cheabbia fatto una grande partita, sono. L’ho detto io stesso addurante il cambio. Credo abbia dato tanta profondità alla squadra, giocando a un livelloalto. Deve continuare così e deve migliorare». Leggi su Calcionews24.com

