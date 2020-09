“Ecco perché il governò non arriverà a fine legislatura”. La profezia di Salvini (Video) (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – La spallata al governo, com’è noto, non è riuscita. Il pareggio alle Regionali ha infatti impedito a Matteo Salvini di mettere ulteriore pressione all’esecutivo giallofucsia, che ora pare invece blindato. Certo, c’è un M5S su cui soffiano forti venti di scissione, ma la situazione non sembra compromessa. Nonostante tutto, però, il segretario della Lega è convinto che il Conte bis non arriverà a fine legislatura. È quanto ha dichiarato durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, a cui Salvini ha partecipato come ospite. «Il governo cade, è una certezza» A incalzare il leader leghista è stato Alessandro Sallusti: «Lei, politicamente parlando, crede davvero che questo governo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – La spallata al governo, com’è noto, non è riuscita. Il pareggio alle Regionali ha infatti impedito a Matteodi mettere ulteriore pressione all’esecutivo giallofucsia, che ora pare invece blindato. Certo, c’è un M5S su cui soffiano forti venti di scissione, ma la situazione non sembra compromessa. Nonostante tutto, però, il segretario della Lega è convinto che il Conte bis non arriverà alegislatura. È quanto ha dichiarato durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, a cuiha partecipato come ospite. «Il governo cade, è una certezza» A incalzare il leader leghista è stato Alessandro Sallusti: «Lei, politicamente parlando, crede davvero che questo governo ...

