“Deprimenti…” Fulvio Abbate | furia al GF Vip Tutta colpa di quei messaggi letti in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ancora scintille al Grande Fratello Vip. Questa volta ad accendere gli animi è stato, scrittore, giornalista e critico d’arte nato a Palermo nel 1956, conosciuto come “Il Marchese”. Quest’anno i concorrenti hanno modo di informarsi su quanto accade all’esterno della casa, e in queste ore gli inquilini hanno potuto leggere i tweet anonimi su di loro e, particolarmente infastidito dalle critiche ricevute, è rimasto nel salotto per confrontarsi con alcuni ‘vipponi’. Le critiche allo scrittore erano sul suo modo di rivolgersi agli altri inquilini. Gli utenti lo hanno bollato come ‘saccente’ del gruppo, cosa che non ha fatto piacere all’artista. “Anche prima quando si parlava di Anna Tatangelo hai fatto un commento come se non fosse ...