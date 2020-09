Chiara Ferragni denunciata da Codacons per immagine della Madonna (Di lunedì 28 settembre 2020) L'associazione dei consumatori Codacons ha denunciato Chiara Ferragni per la copertina di Vanity Fair della scorsa settimana, che ritrae l'imprenditrice e fashion blogger nei panni di una Madonna con bambino. Nell`intervista, la Ferragni ha raccontato il proprio percorso e il proprio lavoro, che prima non esisteva e che lei ha creato dal nulla. Lavoro che, oggi, dà un`occupazione a tantissimi giovani. Ma l'immagine ha suscitato l'ira del Codacons: "L`immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) L'associazione dei consumatoriha denunciatoper la copertina di Vanity Fairscorsa settimana, che ritrae l'imprenditrice e fashion blogger nei panni di unacon bambino. Nell`intervista, laha raccontato il proprio percorso e il proprio lavoro, che prima non esisteva e che lei ha creato dal nulla. Lavoro che, oggi, dà un`occupazione a tantissimi giovani. Ma l'ha suscitato l'ira del: "L`che raffigura lanei panni di una modernacon bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figurae la religione a scopo commerciale, essendo ...

LiaQuartapelle : Immagino che dopo Chiara Ferragni il Codacons denuncerà per blasfemia e offesa al sentimento religioso anche la La… - mante : Il Codacons non solo ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro Chiara Ferragni per “blasfemia e… - vogue_italia : Anche Chiara Ferragni nel progetto di Pomellato ?? Scoprite gli scatti ?? ?? - SimoInTheAir : RT @TristeMietitore: Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia a causa di una sua foto. Blasfemia. Nel 2020. Quando bisognava perc… - antlan1 : 'aprire la bocca solo per dare fiato' Chiara Ferragni come una Madonna: il Codacons la denuncia per blasfemia. Ma… -