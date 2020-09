Caso Gregoretti, Salvini raduna i suoi in attesa del processo tra “verità nascoste” sul Covid-19 e immigrazione. E Berlusconi ai suoi: “Andate” (Di lunedì 28 settembre 2020) Deputati e senatori leghisti, giornaliste come Maria Giovanna Maglie e ovviamente lui, Matteo Salvini, davanti ai suoi sostenitori pronti al “processate anche me”. La Lega prepara il raduno a Catania per battere il tema dell’immigrazione e contestare il governo, in attesa dell’udienza preliminare che vede come imputato per sequestro di persona l’ex ministro dell’Interno per il Caso Gregoretti. Settantadue ore di dibattiti e incontri, fino alla mattina di sabato 3 quando il leader del Carroccio entrerà in aula. Quel giorno, su richiesta di Silvio Berlusconi, alla manifestazione a supporto di Salvini saranno presenti anche diversi parlamentari di Forza Italia: “Dovete andare”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Deputati e senatori leghisti, giornaliste come Maria Giovanna Maglie e ovviamente lui, Matteo, davanti aisostenitori pronti al “processate anche me”. La Lega prepara il raduno a Catania per battere il tema dell’e contestare il governo, indell’udienza preliminare che vede come imputato per sequestro di persona l’ex ministro dell’Interno per il. Settantadue ore di dibattiti e incontri, fino alla mattina di sabato 3 quando il leader del Carroccio entrerà in aula. Quel giorno, su richiesta di Silvio, alla manifestazione a supporto disaranno presenti anche diversi parlamentari di Forza Italia: “Dovete andare”, ha ...

