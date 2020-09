Aumento pensioni di invalidità 2020: tutti gli esclusi dall’incremento degli assegni (Di lunedì 28 settembre 2020) Come noto, la Corte Costituzione – con la sentenza n. 152 del 23 giugno 2020 – ha dichiarato che l’assegno mensile di soli 285,66 euro sia “manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere”. Ciò, infatti, viola il diritto sancito dall’art. 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. In particolare, la Corte Costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, co. 4, della L. n. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni” e non anche “ai soggetti di ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 28 settembre 2020) Come noto, la Corte Costituzione – con la sentenza n. 152 del 23 giugno– ha dichiarato che l’assegno mensile di soli 285,66 euro sia “manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere”. Ciò, infatti, viola il diritto sancito dall’art. 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. In particolare, la Corte Costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, co. 4, della L. n. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni” e non anche “ai soggetti di ...

