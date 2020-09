Animal Crossing: New Horizons si aggiudica il premio Game of the Year al Tokyo Game Show 2020 (Di lunedì 28 settembre 2020) Animal Crossing: New Horizons ha vinto il premio Game of the Year al Tokyo Game Show di quest'anno.Altri destinatari dei premi di eccellenza della Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) includono 13 Sentinels: Aegis Rim, Death Stranding, Fire Emblem: Three Houses, Monster Hunter World: Iceborne, Nioh 2, Persona 5 Royal, Pokémon Sword and Pokémon Shield, Ring Fit Adventure e Yakuza: Like a Dragon.Dragon Quest Walk si è aggiudicato lo Special Award, Call of Duty: Modern Warfare il Global Award: Foreign Product, mentre Pokémon Spada e Pokémon Scudo si è aggiudicato il premio Best Sales Award and ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020): Newha vinto ilof thealdi quest'anno.Altri destinatari dei premi di eccellenza della Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) includono 13 Sentinels: Aegis Rim, Death Stranding, Fire Emblem: Three Houses, Monster Hunter World: Iceborne, Nioh 2, Persona 5 Royal, Pokémon Sword and Pokémon Shield, Ring Fit Adventure e Yakuza: Like a Dragon.Dragon Quest Walk si èto lo Special Award, Call of Duty: Modern Warfare il Global Award: Foreign Product, mentre Pokémon Spada e Pokémon Scudo si èto ilBest Sales Award and ...

Matteo89510409 : RT @InstantGamingIT: Animal Crossing è il gioco dell'anno al Tokyo Game Show - InstantGamingIT : Animal Crossing è il gioco dell'anno al Tokyo Game Show - Eurogamer_it : #AnimalCrossingNewHorizons è il Game of the Year al #TGS2020. - TrashGil : Toglietemi Animal Crossing dal cervello pls - pigiaminho : @glitterywang vero, voglio prendere proprio animal crossing per ora, spero non siano soldi sprecati :( -