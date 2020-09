Akash Kumar ha rischiato l’anoressia: polemica per la battuta di Mariotto (Di lunedì 28 settembre 2020) Su Storie italiane, Akash Kumar ha confessato di aver vissuto un periodo davvero duro nella sua vita, ma la battuta d Mariotto non è piaciuta. Akash Kumar (fonte Instagram @iamAkashKumar91)Questa mattina nel programma condotto da Eleonora Daniele, è intervenuto il modello Akash Kumar. Il ragazzo si è fatto conoscere per la sua partecipazione a Ballando con le stelle e a colpire moltissimo è stata la sua bellezza, ma soprattutto quegli occhi di ghiaccio che la sua pelle mulatta fa risaltare ancora di più. Insomma una bellezza che lascia senza fiato e che non passa inosservata, tanto che anche questa estate Anna Falchi ne è rimasta folgorata durante il suo ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 settembre 2020) Su Storie italiane,ha confessato di aver vissuto un periodo davvero duro nella sua vita, ma lanon è piaciuta.(fonte Instagram @iam91)Questa mattina nel programma condotto da Eleonora Daniele, è intervenuto il modello. Il ragazzo si è fatto conoscere per la sua partecipazione a Ballando con le stelle e a colpire moltissimo è stata la sua bellezza, ma soprattutto quegli occhi di ghiaccio che la sua pelle mulatta fa risaltare ancora di più. Insomma una bellezza che lascia senza fiato e che non passa inosservata, tanto che anche questa estate Anna Falchi ne è rimasta folgorata durante il suo ...

LuEvangelista91 : @MarioManca Francamente anche no che Akash Kumar ha capito che non tira più perché non sa fare niente e pur di guad… - flamanc24 : RT @MarioManca: Akash Kumar dice, con grande difficoltà, di aver sofferto di crisi di panico e di aver perso 20 chili. Mariotto, presente i… - MarioManca : Akash Kumar dice, con grande difficoltà, di aver sofferto di crisi di panico e di aver perso 20 chili. Mariotto, pr… -

