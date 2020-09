Uomini e Donne news, Giorgio Manetti nostalgico della “vecchia” Gemma Galgani (Di domenica 27 settembre 2020) L’ex volto storico di Uomini e Donne, Giorgio Manetti AKA “Il Gabbiano”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del discusso lifting a cui si è sottoposta la scorsa estate 2020 l’ex compagna, Gemma Galgani. La relazione dell’ex cavaliere del dating-show di Maria De Filippi con la compagna Caterina prosegue a gonfie vele, e, alla luce del lavoro svolto dalla compagna nell’ambito dell’estetica, lui ha espresso una sua opinione maturata sui trattamenti estetici in generale per poi non nascondere che non condivide in pieno la scelta maturata da Gemma di recente, quella di sottoporsi al lifting al volto. Giorgio Manetti parla di Gemma Galgani di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 settembre 2020) L’ex volto storico diAKA “Il Gabbiano”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del discusso lifting a cui si è sottoposta la scorsa estate 2020 l’ex compagna,. La relazione dell’ex cavaliere del dating-show di Maria De Filippi con la compagna Caterina prosegue a gonfie vele, e, alla luce del lavoro svolto dalla compagna nell’ambito dell’estetica, lui ha espresso una sua opinione maturata sui trattamenti estetici in generale per poi non nascondere che non condivide in pieno la scelta maturata dadi recente, quella di sottoporsi al lifting al volto.parla didi ...

