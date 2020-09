Traffico Roma del 27-09-2020 ore 14:30 (Di domenica 27 settembre 2020) Luceverde Roma una buona domenica ben trovate dalle redazione in studio Daniele guerrisi piogge persistenti su tutta la regione previsti temporali anche per le prossime 18-24 ore raccomandiamo la massima prudenza nella guida riducendo la velocità rispettando la distanza di sicurezza ed evitando brusche frenate sulla tangenziale all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna attenzione un veicolo fermo in panne in direzione Salaria nella zona della parco di Centocelle attenzione ai semafori spenti sulla via Casilina all’altezza di Viale Togliatti all’esquilino rallentamenti per incidente su via Merulana all’altezza di Viale Manzoni verso Piazza San Giovanni in Laterano rallentamenti di nuovo per incidente anche su Viale del Muro Torto l’altezza di via del Galoppatoio verso piazzale Flaminio e in campo stasera ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 settembre 2020) Luceverdeuna buona domenica ben trovate dalle redazione in studio Daniele guerrisi piogge persistenti su tutta la regione previsti temporali anche per le prossime 18-24 ore raccomandiamo la massima prudenza nella guida riducendo la velocità rispettando la distanza di sicurezza ed evitando brusche frenate sulla tangenziale all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna attenzione un veicolo fermo in panne in direzione Salaria nella zona della parco di Centocelle attenzione ai semafori spenti sulla via Casilina all’altezza di Viale Togliatti all’esquilino rallentamenti per incidente su via Merulana all’altezza di Viale Manzoni verso Piazza San Giovanni in Laterano rallentamenti di nuovo per incidente anche su Viale del Muro Torto l’altezza di via del Galoppatoio verso piazzale Flaminio e in campo stasera ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - romadailynews : Traffico Roma del 27-09-2020 ore 14:30: Luceverde Roma una buona domenica ben trovate dalle… - snaporazzz : RT @AvantiLaura: Federico Fellini passeggia in via Veneto a Roma. È il 1962, due anni dopo l'uscita del film 'La dolce vita'. Giovane, scat… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-09-2020 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - mcacciaglia64 : @battaglia_persa @EnricoStefano @MomyLozzi ... a @roma se c’è traffico e la gente è bloccata in macchina è colpa de… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-09-2020 ore 12:30 RomaDailyNews ROJADIRECTA Roma-Juventus Napoli-Genoa Crotone-Milan, dove vedere Partite Gratis Online Streaming Oggi

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostr ...

Roma, inizio di voragine sul Colle Prenestino: disagi per la popolazione e la viabilità

Disagi per la popolazione del colle Prenestino. Il manto stradale di via Montemiletto è ceduto causando l’apertura di una voragine.

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostr ...Disagi per la popolazione del colle Prenestino. Il manto stradale di via Montemiletto è ceduto causando l’apertura di una voragine.