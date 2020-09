Spezia Sassuolo | annullati tre gol per fuorigioco a Caputo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 settembre 2020) Nel match tra, valido per la 2° giornata di Serie A,si è visto annullare ben tre gol inEpisodio singolare nel match tra, valido per la 2° giornata di Serie A. Francesco, attaccante della squadra neroverde, si è infatti visto annullare ben tre gol per. Il giocatore ha poi finalmente realizzato un gol valido al 76′. Un episodio analogo è capitato nella partita trae Napoli in cui la terna arbitrale aveva annullato ben quattro gol peralla squadra neroverde ma, in quel match, a giocatori diversi. Leggi su Calcionews24.com