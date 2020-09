Serie B | Cremonese-Cittadella 0-2 | gol di Ogunseye e Benedetti

(Di domenica 27 settembre 2020) Buona la prima per il, tre punti in trasferta e bel calcio. I ragazzi di Venturato, alla sua settima stagione con i granata, la sesta inB,, vincono 0-2 allo Zini contro la...

sportli26181512 : Colpo Cittadella a Cremona: a segno Ogunseye e Benedetti: Colpo Cittadella a Cremona: a segno Ogunseye e Benedetti… - sportli26181512 : Cremonese-Cittadella 0-2: Ottimo successo in trasferta del Cittadella sulla Cremonese nel match di esordio della Se… - ILOVEPACALCIO : #SerieB, #CremoneseCittadella: gli ospiti si impongono 0-2 - sportli26181512 : Cremonese-Cittadella 0-2. Decidono Ogunseye e Benedetti: I granata vincono la prima di campionato espugnando il cam… - cmdotcom : #SerieB: parte forte il #Cittadella, 2-0 in casa della #Cremonese -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cremonese

Cade in casa all’esordio la Cremonese contro un Cittadella che si impone 2-0 e che allo stadio "Zini" non ha mai perso una volta. In avvio, nel match domenicale del primo turno di Serie B, sono i ...Gli highlights e i gol di Cremonese-Cittadella 0-2, match valido per la prima giornata di Serie B 2020/2021 (VIDEO) ...