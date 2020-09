Psg, retroscena Icardi: Tuchel non voleva riscattare l’attaccante (Di domenica 27 settembre 2020) Il tecnico del Psg, Thomas Tuchel, non avrebbe voluto riscattare Mauro Icardi dall’Inter secondo quanto riportato dall’Equipe Thomas Tuchel, tecnico del Psg, non avrebbe voluto riscattare Mauro Icardi dall’Inter secondo quanto riportato dall’edizione odierna dell’Equipe. Il quotidiano francese racconta infatti che l’allenatore della squadra transalpina è stato convinto solamente da Leonardo, dirigente del club. Quest’ultimo ha voluto sfruttare l’occasione di mercato per strappare il cartellino dell’attaccante argentinoo ad un prezzo inferiore rispetto alla cifra prevista dalla sua clausola rescissoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Il tecnico del Psg, Thomas, non avrebbe volutoMaurodall’Inter secondo quanto riportato dall’Equipe Thomas, tecnico del Psg, non avrebbe volutoMaurodall’Inter secondo quanto riportato dall’edizione odierna dell’Equipe. Il quotidiano francese racconta infatti che l’allenatore della squadra transalpina è stato convinto solamente da Leonardo, dirigente del club. Quest’ultimo ha voluto sfruttare l’occasione di mercato per strappare il cartellino dell’attaccante argentinoo ad un prezzo inferiore rispetto alla cifra prevista dalla sua clausola rescissoria. Leggi su Calcionews24.com

pccpla : RT @cmdotcom: #Inter-#PSG, retroscena #Icardi: Tuchel non voleva il riscatto, ma Leonardo... - LuigiBevilacq17 : RT @cmdotcom: #Inter-#PSG, retroscena #Icardi: Tuchel non voleva il riscatto, ma Leonardo... - Chukwunwike_ : RT @cmdotcom: #Inter-#PSG, retroscena #Icardi: Tuchel non voleva il riscatto, ma Leonardo... - salines_simone : Spuntano nuovi retroscena sul passaggio di #Icardi al #PSG @vivoperlinter - junews24com : Icardi e quel retroscena a sorpresa: «Non voleva più, è stato convinto» - -