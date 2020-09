Nocera Inferiore, incidente stradale in via Provinciale: muore giovane di Sarno (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Tremendo incidente stradale ieri sera, poco dopo la mezzanotte in Via Provinciale a Nocera Inferiore, all’altezza di una fabbrica conserviera. A perdere la vita un ragazzo di Sarno, M. F.. L’auto per cause non chiare si è schiantata contro un muro e le condizioni della vittima sono apparse da subito molto gravi ai sanitari del 118 accorsi per prestare soccorsi. M.F. è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. A bordo anche un altro ragazzo che non ha riportato gravi lesioni. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Sarno per ricostruire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Tremendoieri sera, poco dopo la mezzanotte in Via, all’altezza di una fabbrica conserviera. A perdere la vita un ragazzo di, M. F.. L’auto per cause non chiare si è schiantata contro un muro e le condizioni della vittima sono apparse da subito molto gravi ai sanitari del 118 accorsi per prestare soccorsi. M.F. è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. A bordo anche un altro ragazzo che non ha riportato gravi lesioni. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Polizia diper ricostruire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

