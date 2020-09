LIVE – Potenza-Catanzaro 2-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 27 settembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Potenza-Catanzaro, match del girone C di Serie C 2020/2021. Si gioca alle 17:30 di domenica 27 settembre con le due squadre pronte a contendersi i primi tre punti della stagione. La prima giornata di campionato è alle porte e Sportface.it inizierà a tenervi compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA DIRETTA Potenza-Catanzaro 2-0 (1′ Volpe, 26′ Salvemini) 36′ PARATA! SALVEMINI SI FA IPNOTIZZARE DA BRANDUANI. SI RESTA SUL 2-0 36′ CALCIO DI RIGORE PER IL Potenza. 33′ Altro cambio, intanto, tra le fila del Catanzaro. Fa il suo ingresso in campo Bayeye al posto di ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match delC di. Si gioca alle 17:30 di domenica 27 settembre con le due squadre pronte a contendersi i primi tre punti della stagione. La prima giornata di campionato è alle porte e Sportface.it inizierà a tenervi compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA2-0 (1′ Volpe, 26′ Salvemini) 36′ PARATA! SALVEMINI SI FA IPNOTIZZARE DA BRANDUANI. SI RESTA SUL 2-0 36′ CALCIO DI RIGORE PER IL. 33′ Altro cambio, intanto, tra le fila del. Fa il suo ingresso in campo Bayeye al posto di ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Potenza LIVE – Potenza-Catanzaro 2-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) Sportface.it Diretta Potenza Catanzaro/ Streaming video tv: dubbi per i Lucani (Serie C)

Diretta Potenza Catanzaro streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie C ...

Potenza VS Catanzaro - Segui il match in diretta su LiveNOW

