Jennifer Lawrence: quella volta in cui Woody Harrelson le ficcò un calzino in gola (Di domenica 27 settembre 2020) Jennifer Lawrence ha raccontato di quando, ad una festa ai tempi delle riprese di Hunger Games, Woody Harrelson le ficcò un suo calzino in gola. Jennifer Lawrence, protagonista della saga di Hunger Games, ha raccontato di quando l'amico e collega Woody Harrelson la rincorse per tutta casa per poi ficcarle un suo calzino in gola durante una festa organizzata nel suo appartamento durante le riprese della trilogia distopica, Per quanto quella di Hunger Games non rappresenti di certo una delle saghe più allegre e spensierate del cinema, è noto da tempo quanto i suoi protagonisti, dentro e al di fuori del set, si siano divertiti a girare i film usciti al ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 settembre 2020)ha raccontato di quando, ad una festa ai tempi delle riprese di Hunger Games,le ficcò un suoin, protagonista della saga di Hunger Games, ha raccontato di quando l'amico e collegala rincorse per tutta casa per poi ficcarle un suoindurante una festa organizzata nel suo appartamento durante le riprese della trilogia distopica, Per quantodi Hunger Games non rappresenti di certo una delle saghe più allegre e spensierate del cinema, è noto da tempo quanto i suoi protagonisti, dentro e al di fuori del set, si siano divertiti a girare i film usciti al ...

kookmyikigai : Ma quanto è brava Jennifer Lawrence io ogni volta rimango impressionata dalla sua recitazione è fenomenale - Spectra_anna : RT @MissOHaras: Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett e Jennifer Lawrence nello stesso film? Assolutamente YES! - LaZiaFranceska : @lusurpateur_ ... un certo numero di anni dopo... Jack Nicholson 'mi piaci, mi ricordi una mia vecchia fidanzata' J… - _Karashi_san : @MissOHaras Jennifer Lawrence è brava ma non mi fa impazzire, amando DiCaprio e Cate Blachett lo vedrò sicuramente… - annachiara234 : RT @MissOHaras: Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett e Jennifer Lawrence nello stesso film? Assolutamente YES! -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence: quella volta in cui Woody Harrelson le ficcò un calzino in gola Movieplayer.it Focus Vip

Star del cinema, della musica o della moda, tutte molto attive sui social, fanno fronte comune per la campagna #StopHateforProfit, che chiede a Facebook di essere più responsabile sulla diffusione di ...

X-Men – Giorni di un futuro passato

X-Men - Giorni di un futuro passato è il film del 2014 diretto da Bryan Singer con Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy ...

Star del cinema, della musica o della moda, tutte molto attive sui social, fanno fronte comune per la campagna #StopHateforProfit, che chiede a Facebook di essere più responsabile sulla diffusione di ...X-Men - Giorni di un futuro passato è il film del 2014 diretto da Bryan Singer con Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy ...