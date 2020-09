In coma a 14 mesi: ha tracce di marijuana nelle urine (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di 14 mesi è stata portata in coma al Policlinico San Matteo di Pavia dove i medici le hanno trovato tracce di marijuana nelle urine. Lo riporta La provincia Pavese.La piccola si è ripresa nel giro di alcuni giorni ed è stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei Minorenni di Milano.Da qualche giorno la bambina non stava bene, poi i genitori, che vivono in Lomellina, l’hanno vista cadere in un sonno sempre più profondo e l’hanno portata in pediatria al San Matteo, dove è arrivata in coma.Alla scoperta delle tracce di marijuana, i medici hanno avvisato la polizia. Ed è stata aperta un’inchiesta per accertare le responsabilità. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di 14è stata portata inal Policlinico San Matteo di Pavia dove i medici le hanno trovatodi. Lo riporta La provincia Pavese.La piccola si è ripresa nel giro di alcuni giorni ed è stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei Minorenni di Milano.Da qualche giorno la bambina non stava bene, poi i genitori, che vivono in Lomellina, l’hanno vista cadere in un sonno sempre più profondo e l’hanno portata in pediatria al San Matteo, dove è arrivata in.Alla scoperta delledi, i medici hanno avvisato la polizia. Ed è stata aperta un’inchiesta per accertare le responsabilità. ...

