Il francese Julian Alaphilippe ha vinto i Mondiali di ciclismo su strada che si sono disputati a Imola, in Emilia-Romagna. Su un percorso duro, con quasi 5mila metri di dislivello complessivo, Alaphilippe ha attaccato sull'ultima salita, a circa 17 chilometri

Con un’azione irresistibile il francese stacca tutti in salita e arriva da solo sul traguardo di Imola, conquistando una meritata maglia iridata. Gli italiani mai nel vivo della corsa ...

Arc (En Ciel) de Triomphe

Julian Alaphilippe è campione del mondo a Imola: attacco a Cima Gallisterna e arrivo solitario. Argento per Wout Van Aert, Bronzo a Hirschi ...

