Grande Fratello Vip | buco nella regia in piena notte | “In quella mezz’ora…” | girano strane teorie

Leggi su meteoweek

(Di domenica 27 settembre 2020) La diretta della casa delVip stanon è andata in onda per circa mezz’ora. E’ partita direttamente alle 4 del mattino, dunque i telespettatori hanno iniziato a farsi delle domande. Per questo motivo sono state fatte varie ipotesi su cosa possa essere accaduto in quel lasso di tempo.Vip,… L'articoloVip,in: “Inmezz’ora…”,proviene da www.meteoweek.com.